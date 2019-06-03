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Соцсети

Новые правила: для американской визы необходимо иметь соцсети

© AFP 2018 / KIRILL KUDRYAVTSEV
В мире
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Изменения уже вступили в силу для всех видов виз, кроме дипломатов и официальных делегаций.

ТАШКЕНТ, 3 июн - Sputnik. У вас еще нет соцсетей? Советуем завести, если хотите поехать в США. Теперь, при подаче на американскую визу посольство требует указывать ссылки на все свои соцсети, пишет Bloomberg.

Согласно данным, изменения вступили в силу уже 31 мая с категориями туристических, студенческих и даже рабочих виз.

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Освобождаются от новых правил только дипломаты и официальные делегации.

Издание также предупреждает, что если вы укажете в данной графе "социальных сетей нет", а они есть - вас ждут серьезные иммиграционные последствия.

"Это будет жизненно важным инструментом для того, чтобы не допустить террористов, угрозы общественной безопасности и других опасных личностей к иммиграционным преимуществам и американской земле", — приводит издание цитату из Госдепа.

Напомним, что с 15 по 17 мая 2018 года прошел первый в истории официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США. Он встретился с американским лидером Дональдом Трампом и договорился с ним о всестороннем развитии двусторонних отношений.

Теги:
Госдепартамент США, Госдеп, мультивиза, виза, США, США



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