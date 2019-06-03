Токаев заявил, что Казахстану повезло с соседями

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что республике повезло с соседями.

"Я считаю, что нам с соседями повезло. Мы имеем таких соседей, как Россия, Китайская Народная Республика, Узбекистан, другие среднеазиатские государства. Но, прежде всего, если говорить о России и Китае — двух великих государствах, постоянных членах Совета безопасности (ООН), то, конечно же, повезло, потому что у нас есть возможность, во-первых, торговать, у нас есть возможность постоянно контактировать друг с другом", — сказал Токаев.

Говоря об отношениях Казахстана и России, он подчеркнул, что связи между странами "абсолютно неразрывны" и "уходят корнями в далекое историческое прошлое", а также заявил, что нельзя игнорировать такой исторический фон.

"Поэтому политика преемственности в отношении казахстанско-российского сотрудничества будет полностью обеспечена, о чем я с уверенностью говорил на переговорах в Москве 4 апреля", — добавил президент Казахстана.

Токаев отметил, что, будучи министром иностранных дел Казахстана, еще в середине 1990-х годов он утверждал, что "игнорирование России или же действия, которые направлены на подрыв сотрудничества между Казахстаном и Россией, по сути, являются действиями, направленными на подрыв национальной безопасности республики Казахстан".

"В хорошем смысле этого слова мы (Казахстан и Россия. — Прим. ред.) обречены на дружбу, сотрудничество и, как мы теперь говорим, — на союзничество между нашими странами", — заключил Токаев.

Напомним, первый президент республики Нурсултан Назарбаев 19 марта объявил об уходе в отставку. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, до этого он был председателем сената парламента.

Инаугурация Токаева состоялась 20 марта.

В начале апреля он объявил о проведении досрочных выборов президента. Голосование назначено на 9 июня. Действующий глава государства стал первым официально зарегистрированным кандидатом.