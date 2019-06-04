Российские военные испытали новую противоракету

Пуск состоялся на полигоне в Казахстане. Ракета подтвердила заложенные характеристики и справилась с задачей.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Воздушно-космические силы России провели испытательный пуск новой ракеты системы ПРО, сообщили в Минобороны страны. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко отметил, что новая противоракета "достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Видео испытательного пуска опубликовал телеканал "Звезда". На кадрах видно, как происходит разворачивание и подготовка ракеты к старту. Момент запуска можно наблюдать с нескольких ракурсов.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и необходима для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.