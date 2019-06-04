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Российские военные испытали новую противоракету

Министерство обороны РФ
В мире
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Пуск состоялся на полигоне в Казахстане. Ракета подтвердила заложенные характеристики и справилась с задачей.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Воздушно-космические силы России провели испытательный пуск новой ракеты системы ПРО, сообщили в Минобороны страны. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.  

Выстрелы из артиллерийских орудий
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Заместитель командира соединения ПРО ВКС полковник Владимир Сергиенко отметил, что новая противоракета "достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Видео испытательного пуска опубликовал телеканал "Звезда". На кадрах видно, как происходит разворачивание и подготовка ракеты к старту. Момент запуска можно наблюдать с нескольких ракурсов.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и необходима для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.

Теги:
Минобороны РФ, Россия, оружие, ракета



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