Российские военные испытали новую противоракету

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Воздушно-космические силы России провели испытательный пуск новой ракеты системы ПРО, сообщили в Минобороны страны. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Видео испытательного пуска опубликовал телеканал "Звезда". На кадрах видно, как происходит разворачивание и подготовка ракеты к старту. Момент запуска можно наблюдать с нескольких ракурсов.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС и необходима для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.