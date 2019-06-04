От 300 тыс. до 2 млн подписчиков за одну ночь: кто такая Кинси Волански

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Модель из США и девушка популярного блогера-пранкера Виталия Здоровецкого Кинси Волански ворвалась в жизнь многих людей буквально за одну ночь. Собственно, в эту же ночь подписчиков в ее Instagram-аккаунте прибавилось с 300 тысяч до 2 с небольшим миллионов, правда, спустя пару часов ее социальную сеть взломали.
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Все дело в том, что в субботу, 1 июня, в Мадриде состоялся финальный матч Лиги чемпионов между двумя английскими командами: "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", а Кинси выбежала в черном боди на поле в середине первого тайма и привлекла к себе все внимание мужчин, да и самих футболистов.
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Например, российский футболист Федор Смолов после инцидента говорил, что "Кинси находится в прекрасной форме".
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А теперь немного о самой девушке.
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Кинси родом из Польши, ей 22 года, она живет в Лос-Анджелесе, где работает моделью и риэлтором люксовых апартаментов.
Тут самое важное, что ее бойфренд - Виталий Здоровецкий несколько лет назад уже выбегал на поле в финале чемпионата мира между сборными Германией и Аргентины, после чего попал в черные списки ФИФА и УЕФА с запретом посещения любого футбольного матча.
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Поэтому теперь он либо маскируется, или, вот, отправил свою любимую девушку вместо себя.
Уже после легендарного "забега" в Сети пошли мемы, сама Кинси завела новый Instagram. Кстати, она рассказала, что к ней уже в аэропорту пришел парень, работающий в УЕФА и подарил табличку с билетом.