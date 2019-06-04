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Модель блогер Кинси Волански (Kinsey Wolanski)

От 300 тыс. до 2 млн подписчиков за одну ночь: кто такая Кинси Волански

© Vitaly
В мире
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22-летняя Кинси Волански встречается с известным пранкером Виталием Здоровецким, а пока она сидела в тюрьме после "забега" на футбольном поле - стала знаменита на весь мир.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Модель из США и девушка популярного блогера-пранкера Виталия Здоровецкого Кинси Волански ворвалась в жизнь многих людей буквально за одну ночь. Собственно, в эту же ночь подписчиков в ее Instagram-аккаунте прибавилось с 300 тысяч до 2 с небольшим миллионов, правда, спустя пару часов ее социальную сеть взломали.

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Публикация от Kinsey Wolanski (@kinseysuee___)

Все дело в том, что в субботу, 1 июня, в Мадриде состоялся финальный матч Лиги чемпионов между двумя английскими командами: "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", а Кинси выбежала в черном боди на поле в середине первого тайма и привлекла к себе все внимание мужчин, да и самих футболистов.

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Публикация от kinsey wolanski (@kinseysue_fanclub)

Например, российский футболист Федор Смолов после инцидента говорил, что "Кинси находится в прекрасной форме".

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Публикация от Kinsey Wolanski (@kissey_sue)

А теперь немного о самой девушке.

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Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sueoffizial)

Кинси родом из Польши, ей 22 года, она живет в Лос-Анджелесе, где работает моделью и риэлтором люксовых апартаментов.

Тут самое важное, что ее бойфренд - Виталий Здоровецкий несколько лет назад уже выбегал на поле в финале чемпионата мира между сборными Германией и Аргентины, после чего попал в черные списки ФИФА и УЕФА с запретом посещения любого футбольного матча.

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Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue_wolanski_0fficial)

Поэтому теперь он либо маскируется, или, вот, отправил свою любимую девушку вместо себя.

Уже после легендарного "забега" в Сети пошли мемы, сама Кинси завела новый Instagram. Кстати, она рассказала, что к ней уже в аэропорту пришел парень, работающий в УЕФА и подарил табличку с билетом.




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