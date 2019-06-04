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Чай

Какие секреты хранит черный чай и может ли он быть опасен?

© Pixabay
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Российские эксперты проверили наиболее распространенные марки чая. О правде и мифах, связанных с популярным напитком, расскажет Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Эксперты "Роскачества" проверили черный чай самых популярных марок и выяснили, что содержится в популярном напитке. Результаты были опубликованы на сайте организации.

В исследовании участвовали 48 чаев от 35 производителей России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши, которые прошли проверку по 178 показателям качества и безопасности. 

Так, в 11 чаях были обнаружены бактерии кишечной палочки. Однако не стоит пугаться: палочка уничтожается при заваривании чая кипятком и даже просто горячей водой. Расстройство желудка вам грозит в том случае, если вы решите взять чайные листья прямо руками, а потом, не помыв их, потрогаете другие продукты. Или если зальете заварку прохладной водой.

В целом, серьезных нарушений эксперты не выявили. Помимо кишечной палочки, замечания в основном связаны наличием в некоторых чаях плесени и следов пестицидов. Последние были обнаружены в 40 чаях из 48. Однако, как отмечают эксперты, это слишком небольшие количества, чтобы они могли навредить человеческому организму.

При этом страхи многих любителей чая не подтвердились: красителей, ароматизаторов, песка и примесей сорной травы не нашли ни в одном образце.

"Что касается мифа о смеси дорогого чая с дешевыми растениями, всякой травой, учтите, что чай, используемый в масс-маркете, немного стоит изначально. Закупочная стоимость такого сырья низкая. Сам чай занимает меньшую часть себестоимости, больше производитель тратит на упаковку, рекламу. Подделывать такой чай просто никому не придет в голову", – прокомментировал слухи эксперт Андрей Колбасинов.

Также эксперты "Роскачества" попытались выяснить, есть ли разница между листовым и пакетированным чаем. По результатам исследования, в 14 из 15 образцов листового чая были выявлены следы пестицидов. А вот плесень нашли только в пакетированных чаях. В целом, в 10 случаях из 13 листовые чаи оказались качественнее. К ним относятся такие марки, как Akbar, Gordon, Dilmah, Riston, Brooke Bond, "Принцесса Нури", Alokozay, "Золотая чаша", "Майский" и Tess.

Процесс заваривания чая
CC0 / /pixabay
Исследование: почему нужно выпивать чашку чая в день
Со времен древнего Китая, откуда он берет свое происхождение, чай ценили как за вкус и аромат, так и за целебные свойства. Он оказывает положительное воздействие на сердце и сосуды, сокращает объем сахара в крови, снабжает организм антиоксидантами. Этот напиток способен снизить вероятность развития рака, диабета и недугов сердца. Однако эксперты рекомендуют не забывать о том, что черный чай богат кофеином и его не стоит пить во второй половине дня.

Теги:
Россия, Россия, здоровье, опасность, продукты, чай



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