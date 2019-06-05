США дадут $5 млн за сведения о нарушениях КНДР

Госдеп хочет всю информацию: от северокорейских граждан и предметов роскоши до киберпреступности и оружии.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В США предложили наградить 5 миллионами долларов того, кто даст информацию об отмывании денег в КНДР, нарушениях этой страной санкций, а также киберпреступности и распространении там оружия массового поражения, сообщается на сайте программы вознаграждений госдепартамента США (RFJ).

Такую награду может получить тот, кто сообщит о людях или местоположении людей, работающих на правительство КНДР, получивших доступ к информации путем взлома компьютера.

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Госдепу необходима информация о торговле КНДР нефтепродуктами, о северокорейских гражданах, работающих за границей и получающих значительный заработок для руководства Северной Кореи, о бизнесменах, которые занимаются запрещенной торговлей с КНДР, а также о предметах роскоши, отправляемых в страну.

Напомним, саммит в Ханое с участием Ким Чен Ына и Дональда Трампа прошел 27−28 февраля 2019 года.

Переговоры лидеров двух стран закончились провалом, главы государств так и не пришли к соглашению о денуклеаризации Корейского полуострова.