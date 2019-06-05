Гостиницу "Пекин" в Москве снова выставили на торги

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Знаменитая московская гостиница "Пекин" выставлена на открытые торги, сообщает РИА Новости.

Стартовая цена отеля - 5,67 миллиарда рублей. Аукцион пройдет 2 сентября в электронном виде, а все заявки на участие принимают до 29 августа.

Напомним, четырехзвездочную гостиницу выставляли на продажу уже несколько лет.

Гостиница "Пекин" на 150 номеров построена в 1955 году на Большой Садовой улице в центре Москвы, в шаговой доступности от Кремля. До 2003 года гостиница принадлежала мэрии Москвы.

В 2003 году структура АФК "Система" "Бэйджинг-инвест" стала инвестором реконструкции здания. В 2009 году, когда девелоперская дочка АФК - "Система галс" за долги перешла под контроль ВТБ и сменила название на "Галс-девелопмент", "Пекин" остался в портфеле нового собственника.