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Гостиница Пекин в Москве

Гостиницу "Пекин" в Москве снова выставили на торги

© Sputnik / Владимир Федоренко
В мире
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Цена за отель - от 5,67 миллиардов рублей.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Знаменитая московская гостиница "Пекин" выставлена на открытые торги, сообщает РИА Новости. 

Стартовая цена отеля -  5,67 миллиарда рублей. Аукцион пройдет 2 сентября в электронном виде, а все заявки на участие принимают до 29 августа.

Напомним, четырехзвездочную гостиницу выставляли на продажу уже несколько лет.

Гостиница "Пекин" на 150 номеров построена в 1955 году на Большой Садовой улице в центре Москвы, в шаговой доступности от Кремля.  До 2003 года гостиница принадлежала мэрии Москвы.

В 2003 году структура АФК "Система" "Бэйджинг-инвест" стала инвестором реконструкции здания. В 2009 году, когда девелоперская дочка АФК - "Система галс" за долги перешла под контроль ВТБ и сменила название на "Галс-девелопмент", "Пекин" остался в портфеле нового собственника.

Теги:
Продажа, торги, гостиница, отель, Россия, Россия, Москва, Москва



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