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Рианна стала самой богатой женщиной в музыке

Рианна стала самой богатой женщиной в музыке

© Forbes
В мире
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Рианна обогнала даже Мадонну и Бейонсе.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Певица Рианна стала самой богатой женщиной в мировой музыкальной индустрии, сообщает Forbes. 

Рианна обошла даже Мадонну, Селин Дион и Бейонсе.

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Однако основную часть своего состояния Рианна заработала не музыкой, а благодаря партнерству с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, также ей принадлежит бренд косметики Fenty Beauty, чья продукция начала продаваться в сентябре 2017 года в магазинах Sephora, также принадлежащих LVMH, и через сервис FentyBeauty.com.

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Согласно данным, за первые несколько недель продаж бренд Fenty Beauty заработал около 100 миллионов долларов.

Только за прошлый год Fenty Beauty заработала около 570 миллионов долларов. 

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Также Рианна владеет линией нижнего белья Savage X Fenty совместно с американской компанией TechStyle Fashion Group.

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Ну и, естественно, она зарабатывает миллионы долларов на выступлениях и выпущенных альбомах.

Напомним, вчера стало известно, что Джей-Зи стал первым в истории рэпером-миллиардером.

Джей-Зи стал первым в истории рэпером-миллиардером >>

Его доход составляет 810 миллионов долларов, а его супруги певицы Бейонсе - 350 миллионов долларов. В итоге, совокупный доход их семьи превысил миллиард.

Такого успеха сам Джей-Зи достиг благодаря управлению бизнес-проектами алкогольной продукции, инвестиции в искусство, недвижимость, акции Uber и Tidal и многочисленные музыкальные проекты.

Теги:
шоу-бизнес, звезды, знаменитости, деньги, Forbes, Instagram, Instagram, Instagram, музыканты, музыкант, музыка, Рианна



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