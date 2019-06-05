Рианна стала самой богатой женщиной в музыке

Рианна обогнала даже Мадонну и Бейонсе.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Певица Рианна стала самой богатой женщиной в мировой музыкальной индустрии, сообщает Forbes.

Рианна обошла даже Мадонну, Селин Дион и Бейонсе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri) 27 Май 2019 в 5:47 PDT

Однако основную часть своего состояния Рианна заработала не музыкой, а благодаря партнерству с международной группой компаний LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, также ей принадлежит бренд косметики Fenty Beauty, чья продукция начала продаваться в сентябре 2017 года в магазинах Sephora, также принадлежащих LVMH, и через сервис FentyBeauty.com.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri) 27 Май 2019 в 4:34 PDT

Согласно данным, за первые несколько недель продаж бренд Fenty Beauty заработал около 100 миллионов долларов.

Только за прошлый год Fenty Beauty заработала около 570 миллионов долларов.

Неоднозначный Трамп и шестилетний блогер: кто самые влиятельные люди в Сети >>

Также Рианна владеет линией нижнего белья Savage X Fenty совместно с американской компанией TechStyle Fashion Group.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri) 31 Май 2019 в 6:33 PDT

Ну и, естественно, она зарабатывает миллионы долларов на выступлениях и выпущенных альбомах.

Напомним, вчера стало известно, что Джей-Зи стал первым в истории рэпером-миллиардером.

Джей-Зи стал первым в истории рэпером-миллиардером >>

Его доход составляет 810 миллионов долларов, а его супруги певицы Бейонсе - 350 миллионов долларов. В итоге, совокупный доход их семьи превысил миллиард.

Такого успеха сам Джей-Зи достиг благодаря управлению бизнес-проектами алкогольной продукции, инвестиции в искусство, недвижимость, акции Uber и Tidal и многочисленные музыкальные проекты.