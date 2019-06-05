Ученые посоветовали сократить потребление яиц: причина настораживает

Исследователи рекомендуют отказаться от ежедневных омлетов из трех яиц — привычного для многих завтрака.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Частое употребление яиц в пищу увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и повышает опасность преждевременной смерти, заявили американские ученые. Об этом сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день норма потребления яиц не установлена, однако до 2015 года диетологи советовали следить, чтобы в организм поступало не более 300 миллиграммов холестерина в день, при этом в одном крупном яйце содержится 200 миллиграммов холестерина.

Ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление каждых дополнительных 300 миллиграммов холестерина на 17% повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 18% — опасность преждевременной смерти.

Однако не стоит совсем отказываться от яиц — ведь они полезны для здоровья глаз и костей, заявила Кэтрин Тукер из Университета Массачусетса — Лоуэлл. Главное — соблюдать меру.

"Рекомендую людям отказаться от ежедневных омлетов из трех яиц. В питании важны умеренность и баланс", — отметила Тукер

В исследовании приняли участие более 30 тысяч испытуемых, за состоянием которых наблюдали 31 год.

Ранее ученые рассказали, сколько нужно отдыхать, чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонных лет. Так, по мнению британских специалистов, отпуск нужен через каждые 62 рабочих дня, то есть перерыв между каникулами не должен превышать трех месяцев. В противном случае возрастает агрессивность человека, падает концентрация внимания и слабеет иммунитет.