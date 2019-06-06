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Муж и жена умерли на популярном курорте от загадочной болезни

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Родственники Дэвида и Мишель считают, что они могли заразиться смертельным вирусом.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Американская семейная пара умерла во время отпуска на Фиджи, пишет Daily Mail

По данным издания, супруги Дэвид и Мишель Пол из города Форт-Уэрт прилетели на остров в 20-х числах мая. Их родные и друзья утверждают, что оба были совершенно здоровы и прекрасно себя чувствовали. 

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За день до отъезда домой супруги пожаловались на недомогание. Вскоре Мишель умерла. Дэвида должны были доставить в австралийскую больницу, но не успели — мужчина скончался.

Причина смерти четы Пол до сих пор неизвестна. Власти Фиджи ведут расследование случившегося. Члены семьи считают, что Дэвид и Мишель, возможно, заразились смертельным вирусом.

Их тела отправят на родину только после проведения всех необходимых экспертиз. У пары остался двухлетний сын.

Теги:
отпуск, США, вирус, болезнь, смерть



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