09:59 07 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск

Маргарита Симоньян госпитализирована после скандала с Любовью Соболь

© Sputnik / РИА Новости
В мире
Получить короткую ссылку
60 0 0

У входа Маргариту Симоньян встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина.

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента со сторонницей оппозиционера Алексея Навального Любовью Соболь в здании радиостанции "Эхо Москвы", сообщает RT.

Ранее Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина.

"Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции - не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо", - написала Симоньян в четверг вечером.

На опубликованном видео Соболь просит Симоньян прокомментировать информацию, что, по ее словам, Собянин якобы "раздает квартиры в Москве своим подчиненным".

Симоньян отказалась от комментария и добавила, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу.

Соратница Навального продолжила следовать за главредом RT с настойчивыми просьбами о комментарии, на что Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с Соболь, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.

Теги:
скандал, Алексей Навальный, Маргарита Симоньян



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

День рождения Пушкина в Ташкенте
Как жители Ташкента отмечают 220-летие Александра Пушкина
Плакаты и песни: как в Латвии защищают памятники ВОВ - видео
Процессы в организме после отказа от курения
Что происходит с человеком после отказа от курения

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054