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Взрыв в центре шведского города Линчёпинг

В центре шведского Линчёпинга прогремел взрыв, пострадали более 20 человек

© REUTERS / TT NEWS AGENCY
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Полицейские оцепили ближайшие к месту происшествия улицы. Причина взрыва устанавливается.

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В центральной части шведского города Линчёпинг прогремел мощный взрыв. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции, пострадали 25 человек.

"Двадцать пять человек пострадали, но не серьезно", — заявил собеседник.

Взрыв в центре шведского города Линчёпинг
© REUTERS / TT NEWS AGENCY
Взрыв в центре шведского города Линчёпинг

Взрыв произошел около 09:00 по местному времени рядом с многоквартирным жилым домом. На фотографиях с места происшествия видно, что окна в нескольких соседних зданиях выбиты, балконы повреждены.

​Полицейские оцепили ближайшие улицы.

"Мы работаем, чтобы обезопасить место и проконтролировать наличие пострадавших", — приводит издание Expressen слова представителя полиции Осы Виллсунд.

Причина взрыва устанавливается.

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Теги:
Взрыв



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