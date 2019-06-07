В центре шведского Линчёпинга прогремел взрыв, пострадали более 20 человек

ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В центральной части шведского города Линчёпинг прогремел мощный взрыв. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции, пострадали 25 человек.

"Двадцать пять человек пострадали, но не серьезно", — заявил собеседник.

© REUTERS / TT NEWS AGENCY Взрыв в центре шведского города Линчёпинг

Взрыв произошел около 09:00 по местному времени рядом с многоквартирным жилым домом. На фотографиях с места происшествия видно, что окна в нескольких соседних зданиях выбиты, балконы повреждены.

Bosnien? Pristina? Inte då, detta är från centrala Linköping denna morgon där en större explosion inträffat. pic.twitter.com/36zUXrYsm6 — . (@Cykel_blyat) 7 июня 2019 г.

​Полицейские оцепили ближайшие улицы.

"Мы работаем, чтобы обезопасить место и проконтролировать наличие пострадавших", — приводит издание Expressen слова представителя полиции Осы Виллсунд.

Причина взрыва устанавливается.