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Участки открыты: в Казахстане стартовали выборы президента

Евгений Биятов
В мире
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За пост главы государства поборются семь человек.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. В Казахстане открылись избирательные участки, сообщает Sputnik Казахстан.

За пост главы государства поборются семь человек. В избирательных бюллетенях кандидаты будут расположены в алфавитном порядке:

Семь кандидатов в президенты Казахстана
© Sputnik /
Семь кандидатов в президенты Казахстана

Граждане Казахстана приступили к голосованию на 9967 участках. 65 участков будут открыты за рубежом. 

Наибольшее количество участков за границей откроют в России. Граждане Казахстана в России смогут проголосовать в посольстве Казахстана в Москве и в генеральных консульствах Казахстана в Санкт-Петербурге, Астрахани и Омске.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов
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Также казахстанцы смогут проголосовать в посольствах Казахстана в Австрии, Армении, Азербайджане, Бельгии, Беларуси, Бразилии, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Египте, Италии, Иране, Израиле, Индии, Испании, Иордании, Китае, Канаде, Катаре, Кыргызстане, Литве, Малайзии, Монголии, Нидерландах, Саудовской Аравии, Пакистане, Туркменистане, Польше, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Чехии, Объединенных Арабских Эмиратах, в Омане, Сингапуре, Турции, Франции, Хорватии, Швейцарии, Таиланде, Румынии, Индонезии, Южной Корее, Финляндии, Японии.

По данным ЦИК, правом голоса в Казахстане обладают 11 миллионов 947 тысяч 995 граждан.

Теги:
Казахстан, Казахстан, выборы президента, выборы



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