Исполняющий обязанности президента Молдавии распустил парламент

Сегодня Конституционный суд временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил исполняющего обязанности.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип заявил, что подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов в стране, сообщает Sputnik Молдова.

"Конституционный суд высказался об условиях для роспуска парламента. Я перед вами подписываю указ о проведении досрочных выборов 7 сентября", - сказал Филип во время брифинга.

Напомним, что сегодня Конституционный суд временно отстранил от должности президента Игоря Додона и назначил Филипа исполняющим обязанности.

Президент Додон назвал сложившуюся ситуацию попыткой узурпации власти.

"В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты", - заявил Игорь Додон.