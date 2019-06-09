Явка на выборах президента Казахстана уже превысила 65%

Всего в голосовании участвуют почти 12 миллионов избирателей.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Явка на выборах президента уже превысила 65%, сообщает ЦИК Казахстана.

Избирательные бюллетени получили 65,9% от общего количества избирателей

Всего в голосовании участвуют почти 12 миллионов избирателей.

Граждане Казахстана приступили к голосованию на 9967 участках. 65 участков открыты за рубежом.

Наибольшее количество участков за границей открыты в России. Граждане Казахстана в России смогут проголосовать в посольстве Казахстана в Москве и в генеральных консульствах Казахстана в Санкт-Петербурге, Астрахани и Омске.

Также казахстанцы могут проголосовать в посольствах Казахстана в Австрии, Армении, Азербайджане, Бельгии, Беларуси, Бразилии, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Египте, Италии, Иране, Израиле, Индии, Испании, Иордании, Китае, Канаде, Катаре, Кыргызстане, Литве, Малайзии, Монголии, Нидерландах, Саудовской Аравии, Пакистане, Туркменистане, Польше, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Чехии, Объединенных Арабских Эмиратах, в Омане, Сингапуре, Турции, Франции, Хорватии, Швейцарии, Таиланде, Румынии, Индонезии, Южной Корее, Финляндии, Японии.