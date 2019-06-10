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Киану Ривз появится в видеоигре Cyberpunk 2077

Киану Ривз появится в видеоигре Cyberpunk 2077

Игромания
В мире
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Игра позволит создавать и настраивать своих собственных персонажей, живущих в Night City.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Знаменитый актер Киану Ривз объявил о выходе игры Cyberpunk 2077, упомянув, что подарил внешность одному из персонажей которая выйдет 16 апреля 2020 года, сообщает "Игромания".

"Вы играете как преступник, усиленный наемник, работающий в неряшливом подвале города", — рассказал Ривз.

Также он добавил, что игра позволит создавать и настраивать своих собственных персонажей, живущих в Night City.

Компания Microsoft на конференции Electronic Entertainment Expo (E3) 2019 продемонстрировала новый трейлер игры с героем Ривза, трансляция велась на канале Xbox на YouTube.

После ролика Киану Ривз вышел на сцену и объявил людям, что дата выхода долгожданной игры - 16 апреля 2020 год, а персонаж артиста появится в игре под именем Mr. Fusion - с киберпротезом вместо одной из рук.

Теги:
США, США, актер, актер, игры, игра



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