В Минобороны РФ состоялось заседание координационных штабов по Сирии

Более 73 тысяч беженцев находятся в тяжелейшем положении в лагере Эль-Холь, который фактически является тюрьмой под контролем бандформирований.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik, Александр Хроленко. В Минобороны РФ в понедельник состоялось заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

В мультимедийной конференции участвовали Москва, Дамаск и четыре пункта пропуска - Баниас, Джлеб, Сальхиях, Суран.

Отмечено, что с 1 января 2019 года в родные места вернулись свыше 202 тысяч беженцев, в том числе более 30 тысяч внутренне перемещенных лиц. Успешно восстанавливается экономика САР, создаются рабочие места.

По информации МКШ в Дамаске, амнистировано свыше 58 тысяч человек. В Дамаске отмечен вред присутствия США и их союзников на территории САР. Это агрессия и оккупация. Особенно критична ситуация на военной базе США Эт-Танф.

Расположенный рядом лагерь Рукбан под контролем американцев должен быть ликвидирован. За счет сирийско-российских усилий выведена треть населения лагеря - 13539 человек. Более 73 тысяч беженцев находятся в тяжелейшем положении в лагере Эль-Холь, который фактически является тюрьмой под контролем бандформирований.

И это происходит при молчаливом одобрении США и их союзников. Эти примеры подчеркивают истинную роль стран, участвующих в сирийском урегулировании. Так называемые страны-доноры искажают факты, занимаются враждебной пропагандой, вредят мирному урегулированию, препятствуют возвращению беженцев. От МКШ России выступил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Рассказал о международных усилиях российской стороны в разных форматах. В последние месяцы более 256 тысяч граждан САР вернулись, и ежедневно возвращаются более двух тысяч человек. Лагеря Эль-Холь и Рукбан - инструменты деструктивной политики США на Ближнем Востоке.

Игорь Цаликов из МИД РФ дополнил картину, и подтвердил приверженность суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Сирии. Всего в работе участвовали более 10 министерств и ведомств РФ.

Основная мысль всех выступавших: США должны покинуть территорию САР, прекратить оккупацию, избавить десятки тысяч сирийцев от страданий, которые прямо связаны с военным присутствием американцев и их союзников.