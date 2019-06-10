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Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич

Глава МВД Беларуси уходит в отставку

© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Лукашенко принял отставку Шуневича.

ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. Глава МВД Беларуси Игорь Шуневич сообщил, что обратился к президенту республики Александру Лукашенко с рапортом об отставке, и он эту отставку принял.

"Сегодня я обратился к главе государства с рапортом об отставке, и он эту отставку принял", - цитирует Шуневича в понедельник госагентство Белта.

Данное заявление он сделал по результатам переговоров с лидером страны.

Руководитель МВД обратил внимание на то, что его решение об уходе с должности является "выверенным, правильным и своевременным".

Теги:
Александр Лукашенко, МВД, Беларусь



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