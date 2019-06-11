08:04 11 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.33
  • EUR9652.52
  • USD8518.68
Поиск
Происшествие в Нью-Йорке

В центре Нью-Йорка вертолет врезался в небоскреб

© Sputnik / Леонид Сквирский
В мире
Получить короткую ссылку
36 0 0

Губернатор Нью-Йорка вспомнил трагедию 11 сентября и уверил жителей города, что это совсем другой случай.

ТАШКЕНТ, 11 июн- Sputnik. Частный вертолет врезался в крышу небоскреба в Манхэттене недалеко от Таймс-сквер и небоскреба Трамп-тауэр, пилот погиб, сообщает The New York Times.

Известно, что после крушения вертолет загорелся, но был успешно потушен. Пожарные даже выложили снимки с места происшествия.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо уже заявил, что признаков теракта в инциденте с вертолетом в центре Нью-Йорка.

"Если вы житель Нью-Йорка, у вас осталось посттравматическое расстройство после теракта 11 сентября. Я помню то утро очень хорошо, как только я слышу о том, что воздушное судно врезалось в здание, я думаю как и все нью-йоркцы, я вспоминаю то утро. Но сейчас нет признаков того, что это что-то похожее", - заявил губернатор Куомо, выступление которого транслировал телеканал CBS.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что инцидент произошел с вертолетом марки Agusta A109E.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в свою очередь заявил, что, по предварительным данным, вертолет вынужден был совершить жесткую посадку или упал на крышу офисного здания на Манхеттене. Из здания были эвакуированы сотни людей. 

Из-за инцидента были эвакуированы сотрудники расположенной в данном здании банковской группы BNP Paribas, Citibank и юридической компании Willkie Farr & Gallagher.

Теги:
Авиакатастрофа, крушение самолета, Крушение, вертолеты, Вертолет, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Invest in Namangan: самые яркие кадры с прошедшего форума
Пальмира оживает
Новая жизнь Пальмиры: афганистанцы возвращаются в свои дома
Итоги президентских выборов в Казахстане
Высокая явка и уверенная победа: итоги выборов президента Казахстана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054