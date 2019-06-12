Токаев вступил в должность президента Казахстана

Сегодня Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан", - сказал он в ходе торжественной церемонии в среду.

Текст присяги он произнес на государственном языке. Затем был исполнен государственный гимн, а глава Центральной избирательной комиссии вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение президента Казахстана.

Напомним, что всенародное голосование состоялось 9 июня. По данным Центризбиркома, победу на них одержал Касым-Жомарт Токаев, который заручился поддержкой 70,96% избирателей.