На вершине профессии: Путин вручил госпремии выдающимся россиянам

По традиции в День России президент наградил выдающихся деятелей культуры, искусства, медицины за достижения в различных сферах жизни общества.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды и премии выдающимся деятелям культуры, искусства, науки и медицины, сообщает пресс-служба главы государства.

Госпремии в области литературы и искусства удостоены литературовед и писатель Павел Басинский - автор текста для "Тотального диктанта" в 2019 году, пианист Николай Луганский и директор национального парка "Кенозерский" в Архангельской области Елена Шатковская. Лауреатом премии за достижения в гуманитарной деятельности стал композитор Родион Щедрин.

Профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик РАН Владислав Пустовойт, замдиректора по научной работе Института прикладной физики РАН Ефим Хазанов были награждены за успехи в области науки и технологий, в частности за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.

© Sputnik / Александр Астафьев Президент РФ В. Путин вручил Госпремии в Кремле

Отдельной награды удостоен руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

За вклад в развитие медицины и здравоохранения государственные премии получили главврач научно-исследовательского института - краевой клинической больницы №1 имени профессора Очаповского минздрава Краснодарского края Владимир Порханов, заведующий хирургическим торакальным отделением Университетской клинической больницы №1 медуниверситета имени Сеченова Владимир Паршин и научный руководитель Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава РФ Владимир Харченко.

"Сегодняшние лауреаты – специалисты по гравитационным волнам – охарактеризовали эту систему как систему слабого взаимодействия. Но чтобы понять, какие системы слабые, какие сильные, вообще изучать и давать оценки другим системам, нужно иметь свою сильную систему: с хорошим образованием, наукой, историей, культурой. У нас с вами есть такая система. Это любимая всеми нами наша Родина, Россия. Будем делать всё для её дальнейшего процветания и развития", — заключил свою поздравительную речь Владимир Путин.

Глава государства добавил, что все лауреаты - это наглядный пример для каждого россиянина, который хочет служить Отечеству и приносить пользу родной стране своим трудом в той или иной сфере.