Ни одна из проезжающих машин не остановилась, чтобы помочь артисту.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Российскому артисту Дмитрию Билану пришлось 3 часа идти пешком по подмосковной трассе, так как у него сломалась машина. Об этом сам певец сообщил в своем Instagram.

© Instagram Из-за сломанного авто Билан 3 часа шел пешком по трассе - видео

Жара, пыльная дорога и ни одной проезжающей машины которая бы остановилась и помогла артисту. Звездный "автостопщик"

тщетно пытался остановить попутку. Внеплановая прогулка помогла почувствовать себя простым человеком.

Впрочем, что даже такие совсем не звёздные условия до пункта назначения – отеля, где он смог наконец перевести дух и оправиться от долгой прогулки.