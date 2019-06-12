17:34 12 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.33
  • EUR9652.52
  • USD8518.68
Поиск

Из-за сломанного авто Билан 3 часа шел пешком по трассе - видео

© Instagram
В мире
Получить короткую ссылку
42 0 0

Ни одна из проезжающих машин не остановилась, чтобы помочь артисту.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Российскому артисту Дмитрию Билану пришлось 3 часа идти пешком по подмосковной трассе, так как у него сломалась машина. Об этом сам певец сообщил в своем Instagram.

Из-за сломанного авто Билан 3 часа шел пешком по трассе - видео
© Instagram
Из-за сломанного авто Билан 3 часа шел пешком по трассе - видео

Жара, пыльная дорога и ни одной проезжающей машины которая бы остановилась и помогла артисту. Звездный "автостопщик"

тщетно пытался остановить попутку. Внеплановая прогулка помогла почувствовать себя простым человеком.

Впрочем, что даже такие совсем не звёздные условия  до пункта назначения – отеля, где он смог наконец перевести дух и оправиться от долгой прогулки.
Остается только гадать, почему звездный путешественник не удосужился вызвать такси или попросить помощи целой армии своих фанатов. Но наверняка такие прогулки "прочищают голову" и не позволяют развиваться звездной болезни.
Теги:
Instagram, Instagram, Instagram, инстаграм, скандальное видео, видеообращение, смешное видео, видеоролик, Видео, поломка, автомобиль, Дима Билан, Дима Билан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Знаменитости на открытии российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Афганский бизнесмен помог беженцам, посмотрев видео Sputnik
Итоги президентских выборов в Казахстане
Высокая явка и уверенная победа: итоги выборов президента Казахстана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054