Из-за сломанного авто Билан 3 часа шел пешком по трассе - видео
Жара, пыльная дорога и ни одной проезжающей машины которая бы остановилась и помогла артисту. Звездный "автостопщик"
тщетно пытался остановить попутку. Внеплановая прогулка помогла почувствовать себя простым человеком.
Впрочем, что даже такие совсем не звёздные условия до пункта назначения – отеля, где он смог наконец перевести дух и оправиться от долгой прогулки.
Остается только гадать, почему звездный путешественник не удосужился вызвать такси или попросить помощи целой армии своих фанатов. Но наверняка такие прогулки "прочищают голову" и не позволяют развиваться звездной болезни.