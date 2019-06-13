Хабиб Нурмагомедов позвал на свой бой сына и внука Мирзиёева - фото

На новом снимке в Instagram Хабиб запечатлен с Миромоном и Алишером.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Российский боец Хабиб Нурмагомедов пригласил сына и внука президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на свой бой в Абу-Даби, а также выложил в Instagram снимок, на котором он запечатлен с Миромоном и Алишером, на котором еще и папаха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 9 Июн 2019 в 2:42 PDT

Теперь пользователи догадываются, что боец имел в виду, когда написал "Твое взяло. Увидимся 7 сентября, не теряйся!".

Напомним, что в мае Нурмагомедов побывал в Ташкенте, его встретили традиционно — гостеприимно и приветливо. По крайней мере, угостили его на славу – Нурмагомедов похвалил вкусный горячий плов.

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Спортсмен провел тренировку с зятем президента Шавката Мирзиёева — Отабеком Умаровым. Тот отметил, что Нурмагомедов является "поистине достойным сыном своего народа, преданным его традициям, и представляет собой прекрасный пример для молодежи Узбекистана, да и всего мира, достойный подражания".

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Поединок Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242.