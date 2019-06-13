13:38 13 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.33
  • EUR9652.52
  • USD8518.68
Поиск
Хабиб Нурмагомедов позвал на свой бой сына и внука Мирзиёева - фото

Хабиб Нурмагомедов позвал на свой бой сына и внука Мирзиёева - фото

Instagram
В мире
Получить короткую ссылку
253 0 0

На новом снимке в Instagram Хабиб запечатлен с Миромоном и Алишером.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Российский боец Хабиб Нурмагомедов пригласил сына и внука президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на свой бой в Абу-Даби, а также выложил в Instagram снимок, на котором он запечатлен с Миромоном и Алишером, на котором еще и папаха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Теперь пользователи догадываются, что боец имел в виду, когда написал "Твое взяло. Увидимся 7 сентября, не теряйся!".

Напомним, что в мае Нурмагомедов побывал в Ташкенте, его встретили традиционно — гостеприимно и приветливо. По крайней мере, угостили его на славу – Нурмагомедов похвалил вкусный горячий плов.

Хабиб Нурмагомедов погостил в Ташкенте: с кем встретился именитый боец >>

Спортсмен провел тренировку с зятем президента Шавката Мирзиёева — Отабеком Умаровым. Тот отметил, что Нурмагомедов является "поистине достойным сыном своего народа, преданным его традициям, и представляет собой прекрасный пример для молодежи Узбекистана, да и всего мира, достойный подражания".

Нурмагомедов о бое с Порье: "в Абу-Даби будет война" >>

Поединок Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242.

 

Теги:
фото, Instagram, Instagram, Instagram, Хабиб Нурмагомедов, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Выставка Агромаш-2019 в Узэкспоцентре
"Агромаш-2019": самые любопытные экспонаты на выставке в "Узэкспоцентре"
Когда застукали с любовником - смешное видео с котами
Когда застукали с любовником - смешное видео с котами
Итоги президентских выборов в Казахстане
Высокая явка и уверенная победа: итоги выборов президента Казахстана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054