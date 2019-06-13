Мосгорсуд изменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Московский городской суд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает Р-Спорт. При этом им был вынесен новый приговор — повторяющий прежний в части сроков, но слегка измененный в части квалификации их действий. Срок наказания остался прежним.
В следственном изоляторе сутки идут за полтора в колонии, с учетом этого они отбыли в заключении 366 дней.
Согласно обвинительному заключению, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, футболист "Краснодара" Павел Мамаев и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.
По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.
Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Павла Мамаева.
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