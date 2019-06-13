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Мосгорсуд изменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Тринадцатого июня суд рассмотрел жалобы на приговор футболистам, осужденным в мае за участие в нескольких драках в центре Москвы.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Московский городской суд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает Р-Спорт. При этом им был вынесен новый приговор — повторяющий прежний в части сроков, но слегка измененный в части квалификации их действий. Срок наказания остался прежним. 

© Sputnik / Илья Питалев
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Напомним, Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил к полутора годам колонии общего режима братьев Кокориных, по году и 5 месяцев получили Мамаев и Протасовицкий. На таких сроках настаивала прокурор Светлана Тарасова.

В следственном изоляторе сутки идут за полтора в колонии, с учетом этого они отбыли в заключении 366 дней.

Согласно обвинительному заключению, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, футболист "Краснодара" Павел Мамаев и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября прошлого года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 

По данным следствия, компания друзей сначала на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. 

Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ Сергей Гайсин также получил удар по лицу от Павла Мамаева.

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Теги:
Москва, драка, уголовное дело, Футболист, Мосгорсуд



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