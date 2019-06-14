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Объездная дорога вокруг Воронежа на новом платном участке автомобильной дороги М-4 Дон.

На дорогах России разрешат скорость 130 км/ч

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
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Известно, что такие участки дорог будут вводить, если в данном месте в течение года не будет очагов ДТП.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. В России на автомагистралях разрешат скорость до 130 километров в час, соответствующий проект подготовил научно-исследовательский институт Минтранса, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".

Лимит скорости со 110 до 130 километров в час есть пока у "Автодора" (госкомпания, курирующая платные дороги): пять участков на трассе М4 и два на М11 (еще два планируется построить).

Сейчас Росавтодор рассматривает возможность увеличения лимита до 90-110 километров в час на 44 участках федеральных дорог.

"Высокие скорости, как правило, разрешают на дорогах первой категории, к ней относится 12% федеральных дорог. При этом документальных критериев по введению такого скоростного режима не существует, отмечают разработчики стандарта, новый ГОСТ их вводит впервые. Прежде всего, на участке в течение года не должно быть очагов ДТП (не более трех аварий на километровом отрезке). Колейность допускается глубиной не более 15 миллиметров. Здесь должны применяться знаки переменной информации, чтобы владелец дороги на время ливня, шторма, метели мог понизить лимит скорости", - говорится в сообщении.

Напомним, что лимит в 130 километров в час на европейских автомагистралях действует во Франции, Дании и Германии.

Теги:
Россия, Россия, скорость, трасса, дорога



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