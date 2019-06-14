Премиум класс: на каких авто ездят президенты - видео

Президенты и премьеры 11 стран посетили Бишкек. Sputnik Кыргызстан выяснил, на каких автомобилях передвигаются по столице высокопоставленные гости.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Какими автомобилями пользуются главы государств и премьеры выяснил Sputnik Кыргызстан.

Президент РФ Владимир Путин использует персональный лимузин Aurus. Впервые бишкекчане могли увидеть его в конце марта этого года, когда российский лидер посетил Кыргызстан с госвизитом. В нашу подборку, кстати, вошли кадры видеозаписи того визита.

Председатель КНР Си Цзиньпин тоже передвигается на персональном лимузине N501, созданном компанией Hongqi. Как и российский Aurus, этот автомобиль единственный в своем роде. Он оснащен автоматической коробкой передач и имеет огромный запас хода — 800 километров на одном баке топлива. Отмечается, что бронестекла и бронированный корпус способны защитить от винтовочных пуль и боеприпасов крупного калибра, что соответствует шестому классу бронирования.

На своей машине ездит и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: в Бишкек доставлен его Mercedes-Maybach S600. В свое время Нурсултан Назарбаев был замечен на этом авто в Вашингтоне, где проходило заседание глав разных государств.

Следует отметить, что в 2013 году в преддверии сентябрьского саммита ШОС Россия передала Кыргызстану на безвозмездной основе элитные бронированные автомобили, предназначенные для транспортировки высокопоставленных гостей. В Бишкек доставили пять машин экстра-класса BMW 760Li High Security, десять микроавтобусов VIP-класса Ford Transit и один вертолет VIP-класса Ми-8 МТВ-1.

На одном из этих бронированных BMW сейчас передвигается президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Он впервые приехал в нашу страну с тех пор, как стал главой государства. Машину Баттулги сопровождает большой кортеж.

Еще на одном BMW 760Li представительского класса ездит президент Ирана Хасан Рухани. Третий использует глава Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, четвертый — президент КР Сооронбай Жээнбеков.

В автопарке Управления делами президента и правительства КР имеются также автомобили Mercedes S-class W222. Этими бронированными машинами пользуются в ходе саммита глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава правительства Пакистана Имран Хан.