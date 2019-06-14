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Премиум класс: на каких авто ездят президенты - видео

© Sputnik .
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Президенты и премьеры 11 стран посетили Бишкек. Sputnik Кыргызстан выяснил, на каких автомобилях передвигаются по столице высокопоставленные гости.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Какими автомобилями пользуются главы государств и премьеры выяснил Sputnik Кыргызстан.

Президент РФ Владимир Путин использует персональный лимузин Aurus. Впервые бишкекчане могли увидеть его в конце марта этого года, когда российский лидер посетил Кыргызстан с госвизитом. В нашу подборку, кстати, вошли кадры видеозаписи того визита.

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Председатель КНР Си Цзиньпин тоже передвигается на персональном лимузине N501, созданном компанией Hongqi. Как и российский Aurus, этот автомобиль единственный в своем роде. Он оснащен автоматической коробкой передач и имеет огромный запас хода — 800 километров на одном баке топлива. Отмечается, что бронестекла и бронированный корпус способны защитить от винтовочных пуль и боеприпасов крупного калибра, что соответствует шестому классу бронирования.

На своей машине ездит и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: в Бишкек доставлен его Mercedes-Maybach S600. В свое время Нурсултан Назарбаев был замечен на этом авто в Вашингтоне, где проходило заседание глав разных государств.

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Следует отметить, что в 2013 году в преддверии сентябрьского саммита ШОС Россия передала Кыргызстану на безвозмездной основе элитные бронированные автомобили, предназначенные для транспортировки высокопоставленных гостей. В Бишкек доставили пять машин экстра-класса BMW 760Li High Security, десять микроавтобусов VIP-класса Ford Transit и один вертолет VIP-класса Ми-8 МТВ-1.

На одном из этих бронированных BMW сейчас передвигается президент Монголии Халтмаагийн Баттулга. Он впервые приехал в нашу страну с тех пор, как стал главой государства. Машину Баттулги сопровождает большой кортеж.

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Еще на одном BMW 760Li представительского класса ездит президент Ирана Хасан Рухани. Третий использует глава Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, четвертый — президент КР Сооронбай Жээнбеков.

В автопарке Управления делами президента и правительства КР имеются также автомобили Mercedes S-class W222. Этими бронированными машинами пользуются в ходе саммита глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, белорусский лидер Александр Лукашенко, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава правительства Пакистана Имран Хан.

Теги:
ТОП-10, видеоролик, Видео, Президент, машина, автор



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