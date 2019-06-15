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Крымский природный заповедник

Экс-канцлер ФРГ назвал легитимным присоединение Крыма к России

CC BY-SA 3.0 / Bashkatov Vіtalіy
В мире
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По его мнению, присоединение Крыма было выполнено абсолютно законно с юридической точки зрения и соответствовало воле населения полуострова.

ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер считает, что Крым вошел в состав РФ на законных основаниях, передает Bild.

© Sputnik / Стрингер
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Он заявил, что "Крым – это давняя русская территория", и обратил внимание на то, что, Хрущев передал полуостров Украинской ССР в связи с особенным советским подходом к управлению государством.

"В советские времена не имело значения, куда Крым был приписан территориально. Но теперь это уже не так", - подчеркнул Шредер.

Он также подчеркнул, что присоединение Крыма было сделано совершенно легально с юридической точки зрения и соответствовало воле населения полуострова, и считать это "агрессией" со стороны России крайне неверно.

Улица Крещатик в Киеве.
© AFP 2018 / VASILY MAXIMOV
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Кроме того, Шредер призвал Украину перестать вести боевые действия в Донбассе и выполнить Минские соглашения, а также высказался за снятие антироссийских санкций.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Теги:
Германия, Крым, Россия



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