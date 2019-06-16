10:24 16 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.33
  • EUR9652.52
  • USD8518.68
Поиск
Певица Алла Пугачева

"Эротично": Пугачева поразила поклонников ярким образом – фото

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
Получить короткую ссылку
159 0 0

Артистка нечасто радует фанатов своими фотографиями в Instagram.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева опубликовала в Instagram фотографию, которая сразила ее поклонников наповал. 

"Просто захотелось взглянуть на вас", — написала певица.

Коллеги и поклонники Аллы Борисовны засыпали ее комплиментами. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

"О, какая красивая! Вам идет, Алла Борисовна! Эротично!" — написала певица Наташа Королева.

"Алла Борисовна, Вы, как всегда, прекрасны!" — отметила пользовательница под ником tati_1096.

"Вам идет любой цвет! Вы наше счастье!" — заявила фанатка певицы elinssz.

Не смогли пройти мимо композитор и певец Игорь Николаев, Глюкоза, Анита Цой и многие другие. А вот Филипп Кирокоров, бывший супруг артистки, видимо, потерял дар речи от такой красоты, и решил оставить лишь огненный эмодзи.

Запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой появился в Сети >>>

Напомним, Алла Пугачева 15 апреля отметила юбилей. Семнадцатого апреля в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялся грандиозный концерт певицы. В программу вошли как знаменитые и любимые миллионами песни, так и новые композиции. Билеты были раскуплены в первый день продаж.

"Довели мать до слез": дети трогательно поздравили Пугачеву с днем рождения >>>

В репертуар артистки входит более 500 песен. Ее дискография насчитывает порядка 100 сольных альбомов тиражом более 250 миллионов экземпляров. Они издавались не только в России и странах бывшего СССР, но и в Германии, Финляндии, Швеции, Японии и других странах.

"Женщина - эпоха": почему Пугачева в 70 лет возвращается на сцену – видео >>>

Теги:
Instagram, Россия, соцсети, певица, Алла Пугачева



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

На концерте для участников саммита ШОС прозвучали узбекские песни
Ради общего процветания: как прошел саммит ШОС в Бишкеке
Велосипедный спецназ: президент Туркменистана поразил всех - видео
Порядок приема детей в школы Ташкента через центр госуслуг
Как устроить ребенка в школу - инструкция

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054