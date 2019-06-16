"Эротично": Пугачева поразила поклонников ярким образом – фото

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева опубликовала в Instagram фотографию, которая сразила ее поклонников наповал.

"Просто захотелось взглянуть на вас", — написала певица.

Коллеги и поклонники Аллы Борисовны засыпали ее комплиментами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 15 Июн 2019 в 6:37 PDT

"О, какая красивая! Вам идет, Алла Борисовна! Эротично!" — написала певица Наташа Королева.

"Алла Борисовна, Вы, как всегда, прекрасны!" — отметила пользовательница под ником tati_1096.

"Вам идет любой цвет! Вы наше счастье!" — заявила фанатка певицы elinssz.

Не смогли пройти мимо композитор и певец Игорь Николаев, Глюкоза, Анита Цой и многие другие. А вот Филипп Кирокоров, бывший супруг артистки, видимо, потерял дар речи от такой красоты, и решил оставить лишь огненный эмодзи.

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Напомним, Алла Пугачева 15 апреля отметила юбилей. Семнадцатого апреля в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялся грандиозный концерт певицы. В программу вошли как знаменитые и любимые миллионами песни, так и новые композиции. Билеты были раскуплены в первый день продаж.

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В репертуар артистки входит более 500 песен. Ее дискография насчитывает порядка 100 сольных альбомов тиражом более 250 миллионов экземпляров. Они издавались не только в России и странах бывшего СССР, но и в Германии, Финляндии, Швеции, Японии и других странах.

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