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Гамбургер.

Не только ожирение: выявлена новая опасность фастфуда

© Flickr/ chichacha
В мире
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Ущерб от вредных пищевых привычек становится практически необратимым, когда человек достигает среднего возраста.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Исследователи из Австралийского национального университета заявили, что употребление фаст-фуда способствует преждевременному старению мозга. 

Избыток веса. Иллюстративное фото
CC0 / pixabay
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Они утверждают, что в том числе из-за неправильного питания и отсутствия физических нагрузок повышается риск развития диабета второго типа, ухудшаются когнитивные функции, пишет РИА Новости. Это, в свою очередь, может привести к деменции и атрофии мозга.

В исследовании подчеркивается, что ущерб от нездоровых пищевых привычек становится практически необратимым, когда человек достигает среднего возраста.

Самый лучший способ предотвращения преждевременного старения мозга — правильное питание. Исследователи советуют вообще забыть про фаст-фуд, так как гамбургер, порция картошки-фри и стакан лимонада — это 650 "лишних" килокалорий.

Ранее биологи в очередной раз доказали, что беременным женщинам крайне важно следить за своей диетой. Они составили список продуктов, которых им необходимо избегать.

Теги:
Ученые, мозг, здоровье, фаст-фуд, еда



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