08:07 17 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.33
  • EUR9652.52
  • USD8518.68
Поиск
Глава Дагестана Владимир Васильев

Глава Дагестана госпитализирован с воспалением легких

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
Получить короткую ссылку
15 0 0

Подробностей о состоянии главы Дагестана пока не сообщается, однако известно, кто возглавил Дагестан на время его отсутствия.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Глава Дагестана Владимир Васильев был госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких", сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики Дагестан.

"На время отсутствия главы Дагестана исполнение его обязанностей возложено на председателя правительства Дагестана Здунова Артема Алексеевича", - говорится в сообщении.

Напомним, 69-летний Васильев возглавил Дагестан в сентябре 2018 года. Еще год до этого он исполнял обязанности главы региона.

Артем Здунов занял пост председателя правительства республики в феврале 2018 года.

Васильев имеет звание генерал-полковника полиции, он является Заслуженным юристом Российской Федерации. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, орденом Мужества, орденом Почета, медалями.

Теги:
Россия, Россия, политика, Политик, госпитализация, Дагестан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Британская певица Элли Голдинг на мировой премьере Наша планета в Лондоне.
Унесенные ветром: знаменитости, застигнутые врасплох – фото
Евгения Медведева представила новый показательный номер – видео
Из обольстительницы в скромницу: Медведева представила новый номер – видео
Как защититься от жары
Как выжить в жару: советы, которые работают

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054