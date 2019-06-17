Глава Дагестана госпитализирован с воспалением легких

Подробностей о состоянии главы Дагестана пока не сообщается, однако известно, кто возглавил Дагестан на время его отсутствия.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Глава Дагестана Владимир Васильев был госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких", сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики Дагестан.

"На время отсутствия главы Дагестана исполнение его обязанностей возложено на председателя правительства Дагестана Здунова Артема Алексеевича", - говорится в сообщении.

Напомним, 69-летний Васильев возглавил Дагестан в сентябре 2018 года. Еще год до этого он исполнял обязанности главы региона.

Артем Здунов занял пост председателя правительства республики в феврале 2018 года.

Васильев имеет звание генерал-полковника полиции, он является Заслуженным юристом Российской Федерации. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III степени, орденом Мужества, орденом Почета, медалями.