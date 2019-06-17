Пакистанский министр превратился в "котика" и покорил Сеть

Пост девушки, которая сотворила такое с министром, набрал уже тысячи лайков и репостов.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Министр одной из провинций Пакистана Шаукат Али Юсафзаи стал самым популярным чиновником в Сети, когда выложили его фотографию с кошачьей мордочкой.

Это произошло во время трансляции пресс-конференции правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в официальном сообществе PTI Khyber Pakhtunkhwa в Facebook.

You can't beat this! Khyber Pakhtunkhwa govt's live presser on Facebook with cat filters.. 😹 pic.twitter.com/xPRBC2CH6y — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) 14 июня 2019 г.

Чиновники обсуждали текущую работу в регионе, когда внезапно из госслужащих превратились в котиков.

"Вы не сможете превзойти это! Пресс-конференция правительства Хайбер-Пахтунхвы на Facebook с кошачьим фильтром", - пишут пользователи в Facebook.

Девушка, устроившая веселье, выложила пост в субботу, и за почти двое суток он набрал около девяти тысяч репостов и лайков.