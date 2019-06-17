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Пакистанский министр превратился в котика и покорил Сеть

Пакистанский министр превратился в "котика" и покорил Сеть

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Пост девушки, которая сотворила такое с министром, набрал уже тысячи лайков и репостов.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Министр одной из провинций Пакистана Шаукат Али Юсафзаи стал самым популярным чиновником в Сети, когда выложили его фотографию с кошачьей мордочкой.

Это произошло во время трансляции пресс-конференции правительства пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в официальном сообществе PTI Khyber Pakhtunkhwa в Facebook.

Чиновники обсуждали текущую работу в регионе, когда внезапно из госслужащих превратились в котиков.

"Вы не сможете превзойти это! Пресс-конференция правительства Хайбер-Пахтунхвы на Facebook с кошачьим фильтром", - пишут пользователи в Facebook.

Девушка, устроившая веселье, выложила пост в субботу, и за почти двое суток он набрал около девяти тысяч репостов и лайков.

Теги:
фото, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Социальная сеть, Пакистан, Пакистан



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