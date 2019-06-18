Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

Мухаммед Мурси упал прям в зале суда в Каире, ему было 67 лет.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер прямо в суде в результате сердечного приступа, об этом пишет Reuters.

Известно, что он упал во время перерыва между заседаниями в клетке в зале суда в Каире и потерял сознание. За несколько минут до этого экс-президент выступил с пятиминутной речью перед судьей.

После этого политик был доставлен в больницу, где и была зафиксирована его смерть. При внешнем осмотре на его теле не было обнаружено никаких повреждений.

Мухаммеду Мурси было 67 лет.

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В 2012 году Мухаммед Мурси стал первым демократически избранным президентом Египта, он пришел к власти при поддержке "Братьев-мусульман" (организация запрещена в РФ). Через год Мурси свергли в результате военного переворота.

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В 2015 году Мурси приговорили к смертной казни за побег из тюрьмы в 2011 году и последующее участие в массовых беспорядках. Позднее это решение отменили — Мурси приговорили к пожизненному заключению.