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Сейм Литовской Республики.

В Литве хотят запретить доступ к сайту Sputnik

© Wikipedia/ Marcin Białek
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Как утверждают депутаты, Sputnik Литва "искажает" реалии литовской политики.

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. Депутаты Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис из партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" предложили запретить доступ к сайту информационного агентства Sputnik Литва.

Соответствующее предложение было внесено в Службу инспекции этики журналистов, в Службу по надзору за связью Литовской Республики и Комиссию по телерадиовещанию Литвы.

Марат Касем о задержании в аэропорту Вильнюса: это был форменный допрос
© Sputnik /
Марат Касем о задержании в аэропорту Вильнюса: это был форменный допрос

В скором всемени будет "проведено исследование" всех сайтов группы Sputnik. Далее планируется "принять меры", чтобы заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва на территории балтийской республики.

По мнению членов Сейма, материалы, опубликованные агентством, "искажают" реальность литовской политики, в том числе историю так называемых литовских "партизан".

"Насколько мне известно, Sputnik получает более 399 тысяч уникальных посетителей в месяц. По потоку посетителей, почти четверть всех читателей сайта - жители Литвы. Усилия нашего государства по обеспечению информационной безопасности граждан будут бесплодными, если мы продолжим избегать принципиальных действий в сфере СМИ в пространстве интернета", - заявил Ажубалис.

Ранее сообщалось, о задержании шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в аэропорту Вильнюса.

Руководитель Sputnik Литва был задержан с формулировкой "угроза национальной безопасности". Ему закрыли въезд в страну на 5 лет. Избранный недавно президент Литвы Гитанас Науседа, обещал, что отношения с Россией изменятся, и страны будут вести между собой активный диалог.

Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в странах Балтии
Sputnik
Случаи притеснения российских СМИ и журналистов в Балтии

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. К примеру год назад шеф-редактора Sputnik Латвия Валентинса Роженцовса задержала в Риге полиция безопасности.

Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, как отмечали в российском МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

Теги:
журналистика, Журналист, Свобода слова, свобода слова, свобода, Страны Балтии, Прибалтика, политика, Sputnik, Sputnik, Политик, Литва



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