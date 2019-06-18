В Таджикистане туристам станут раздавать бесплатные SIM-карты

Получить SIM-карту можно будет в отделении турмилиции в международном аэропорту Душанбе и на всех приграничных пунктах.

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. В Таджикистане туристам будут выдавать бесплатные SIM-карты, которые не требуют регистрации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мобильного оператора Tcell.

Карта будет действовать в течение 10 дней.

"Соглашение об этом было достигнуто между туристической милицией при экологической милиции МВД Таджикистана и данным телекоммуникационным оператором", - сказал собеседник агентства в пресс-службе.

По его словам, SIM-карты будут выдавать всем совершеннолетним туристам в отделении турмилиции в международном аэропорту Душанбе и на всех приграничных пунктах. Также можно обратиться в офис отделения туристической полиции. Кроме того, туристы могут отправить свою заявку для получения SIM-карты в отделении туристической милиции до прибытия в страну через местные туркомпании.

На балансе каждой карты будет 100 бесплатных минут на звонки и 100 мегабайт интернета. Операторы call-центра будут предоставлять необходимую информацию туристам на русском, английском, китайском, турецком и арабских языках.