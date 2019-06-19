Экс-президента УЕФА Платини отпустили из-под стражи во Франции

Платини подозревали в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

ТАШКЕНТ, 19 июн - Sputnik. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини освобожден из-под стражи во Франции, сообщает РИА Новости со ссылкой на АФП.

Во вторник французский портал Mediapart сообщил, что Платини задержали в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа Нантере. Он был взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару.

"Хотя я приехал в качестве свидетеля, меня тут же взяли под стражу, было неприятно. Это было долго, но с учетом количества вопросов это не могло быть недолго. Спрашивали про Евро-2016, чемпионат мира в России, чемпионат мира в Катаре, "ПСЖ", ФИФА. Я был спокоен, потому что не имею отношения ни к каким аферам", - цитирует Платини агентство АФП.

Ранее, в конце 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности и оштрафован по обвинению в коррупции. Однако позднее комитет по этике ФИФА снял c него обвинения.