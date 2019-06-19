В качестве доказательств по делу MH17 привели старые данные

Более того, чтобы обосновать связь ополченцев самопровозглашенной ДНР с РФ используются ранее уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Следственная группа, которая расследует крушение малайзийского Boeing на Донбассе проиллюстрировала свои выводы старыми данными, взятыми, в том числе, из социальных сетей, передает РИА Новости.

Чуркин считает созыв трибунала по Boing-777 опасным шагом >>>

Boeing, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.

На борту находились 298 человек, все они погибли. Украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев ДНР, а те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно подобной высоте.

Сегодня следственная группа раскрыла новые данные, которые включают даже имена четырех виновных в к крушении самолета. Однако, в качестве доказательств причастности России были приведены, уже демонстрировавшиеся ранее фотографии и данные из соцсетей.

Более того, чтобы обосновать связь ополченцев самопровозглашенной ДНР с РФ используются ранее уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.

Россия уже ранее указывала следствию на эти непроверенные источники.

Как утверждалось, Boeing был сбит из ЗРК "Бук", ВС РФ из Курска, но следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как уже заявлялось, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что данная установка, принадлежала Украине.