Умер владелец "Уралсиба" Владимир Коган

Журнал Forbes оценивал состояние Когана в 750 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Скончался основной акционер российского банка "Уралсиб" Владимир Коган.

"С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким", — говорится в публикации на сайте банка.

Журнал Forbes оценивал состояние Когана в 750 миллионов долларов, он занимал 140 место в рейтинге богатейших бизнесменов России.

По данным Банка России, Когану принадлежали 81,8% акций, экс-владельцу корпорации "Уралсиб" Николаю Цветкову — 11,348%, остальные акции распределены между несколькими ООО и миноритариями.

Владимир Коган родился в 1963 году в Санкт-Петербурге.

В прошлом году получил от президента Владимира Путина орден Почета "за заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу".