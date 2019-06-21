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Горожане в жаркий день на улицах Ташкента

Стал доступен график глобального потепления для Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В мире
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По мнению климатолога, данные графики необходимо выкладывать под тегом #ShowYourStripes, дабы обратить внимание на проблему глобального потепления.

ТАШКЕНТ, 21 июн - Sputnik. Климатолог Эд Хоукинс сделал сайт с минималистичной визуализацией глобального потепления Show Your Stripes, где показал изменения за последние сто лет в Узбекистане.

График представляет собой вертикальные линии синих и красных оттенков.

В Сети появился график глобального потепления для Узбекистана
© ShowYourStripes
В Сети появился график глобального потепления для Узбекистана

Для Узбекистана и большинства стран полосы начинаются в 1901 году и заканчиваются в 2018 году.

Только лишь у Великобритании, США, Швейцарии и Германии данные показаны с конца XIX века.

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Хоукинс объяснил, что специально не стал включать в свою визуализацию цифры, чтобы понимание этого графика было доступно абсолютно всем.

Также, по мнению климатолога, необходимо выкладывать изображения под тегом #ShowYourStripes, дабы обратить внимание на проблему глобального потепления.

Наблюдающееся в мире глобальное потепление еще больше усугубит положение в зоне Приаралья, которая и так страдает от засушливого климата.

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"Республика Узбекистан осуществляет национальную политику по вопросам изменения климата, исходя из соблюдения национальных интересов и международных приоритетов. В апреле 2017 года Узбекистаном подписано Парижское соглашение, принятое на 21-й конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата. Оно является своего рода "дорожной картой" для государств-членов ООН, которое позволит сократить выбросы и способствовать устойчивости к изменению климата", — рассказал заместитель председателя Комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам нижней палаты парламента Узбекистана Садиржан Джакбаров.

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По словам Джакбарова, сегодня республика, как и другие страны региона, сталкивается с необходимостью минимизации потерь, связанных с риском опасных климатозависимых явлений. Наблюдаемое в Узбекистане увеличение повторяемости опасных природных явлений вызывает озабоченность и ставит перед необходимостью развития более эффективного управления климатическими рисками.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, глобальное потепление



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