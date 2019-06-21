Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажи путевок в Грузию

В Тбилиси второй день продолжаются акции протеста, накануне у здания парламента произошли беспорядки. В результате нестабильной ситуации россиянам рекомендуют пока воздержаться от поездок в эту страну.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. Агентство Росутризм рекомендует туроператорам приостановить продажи путевок в Грузию в связи с обострившейся обстановкой в этой стране, сообщает telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье"

Ранее Владимир Путин по итогам заседания Совета безопасности также заявил о необходимости принятия мер в случае обострения ситуации в Грузии. МИД России также предупредил соотечественников о сложной обстановке в Тбилиси.

Ситуация в Тбилиси обострилась накануне после того, как несколько лидеров оппозиционных партий обвинили парламент Грузии в "продаже родины" и организовали антироссийские выступления у здания законодательной палаты.

Поводом послужило участие российского депутата от КПРФ Сергея Гаврилова в Межпарламентской ассамблее православия, председателем которой он является. Протестующие в четверг вечером пытались прорваться в здание парламента, кричали антироссийские и антиправительственные лозунги. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать несанкционированный митинг, переросший в беспорядки. По данным Минздрава республики в результате инцидента пострадали более двухсот демонстрантов и 80 сотрудников правоохранительных органов.

После случившегося в отставку подали спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

В пятницу к вечеру митингующие вновь собрались у здания парламента, у некоторых из демонстрантов даже были изъяты "коктейли молотова". Пока акция проходит мирно, но полиция переведена на усиленный режим.

В Москве уже назвали произошедшее провокацией и попыткой радикальных элементов дестабилизировать обстановку. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о причастности России к беспорядкам "непрофессиональным" и не имеющих под собой никаких оснований.