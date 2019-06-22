Армения примет дополнительные рейсы из России вместо Грузии

"Аэрофлот" предлагает своим пассажирам после закрытия рейсов в столицу Грузии воспользоваться аэропортами в Ереване и Владикавказе.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Армянские аэропорты готовы принимать дополнительные рейсы после закрытия маршрутов из России в Грузию. Об этом Sputnik Армения сообщила пресс-секретарь ереванского аэропорта "Звартноц" Сатеник Ованнисян.

Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию >>>

Российская авиакомпания "Аэрофлот" 22 июня заявила, что на время запрета авиасообщения с Грузией предлагает пассажирам в качестве альтернативы Тбилиси вылетать в Ереван или Владикавказ.

"Армянские аэропорты "Звартноц" и "Ширак" готовы принять дополнительные рейсы из России", - сказала Ованнисян.

Sputnik Армения связался также с Главным управлением гражданской авиации Армении. На вопрос, обращалась ли компания с запросом об увеличении рейсов, в связи с выходным днем оперативного комментария дать не смогли. При этом сообщили, что сейчас "Аэрофлот" летает в Ереван шесть раз в день.

21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ об обеспечении национальной безопасности, согласно которому российским авиакомпаниям запрещено с 8 июля осуществлять перелеты с российской территории на грузинскую.

В Тбилиси в четверг оппозиционеры начали акцию протеста в связи с тем, что утром 20 июня в кресле спикера парламента Грузии оказался российский депутат, член Компартии Сергей Гаврилов. Он приехал в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблее православия, однако мероприятие было сорвано. Оппозиция обвинила власти Грузии в "измене родине". Митинг оппозиции перерос в беспорядки в столице Грузии, в результате которых пострадали сотни человек.