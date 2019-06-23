Журналисты узнали детали о записке, за потерю которой стыдно Путину

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что однажды во время поездки по регионам к нему подошла женщина, упала на колени и отдала записку с просьбой помочь. Он забрал бумажку и передал сотрудникам, а те ее потеряли. Эта история заинтересовала многих, и журналисты выяснили подробности.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. История с потерянной запиской, о которой президент России Владимир Путин рассказал во время прямой линии 20 июня, произошла в Сыктывкаре в 2010 году, пишет РИА Новости.

Тогда две женщины, ждавшие приезда Путина, который в те годы был премьер-министром, решили объединить усилия и написали одинаковые записки со своими просьбами. Одна из них смогла прорваться через охрану и передать Путину послание.

Супруг второй женщины Владимир Щербина рассказал подробности этой истории.

Елена Щербина, которая сейчас является членом Общественной палаты Республики Коми и входит в Ассоциацию многодетных семей Республики Коми, в тот день ждала Путина на площади и познакомилась с женщиной по имени Валентина.

"Я помню, как это все происходило. Она с утра уехала в надежде где-то встретиться с Владимиром Владимировичем. На площади она познакомилась с этой женщиной. Приблизительно знаю суть ее вопроса, речь касалась ее сына, как она считала, незаконно осужденного. Моя жена хотела передать информацию о земельном вопросе для многодетных. Они договорились, кто первый достигнет конечной точки, тот и сможет передать записку", — рассказал Владимир Щербина.

Пока Елена и Валентина ждали приезда Путина, они написали две одинаковых записки. Охранники просили женщин покинуть площадь, но они не уходили.

"Вот эта Валентина вырвалась из рук охраны и побежала к Путину, спотыкаясь, падая. Ее пытались задержать, Владимир Владимирович сказал, чтобы ее отпустили. Она подбежала к нему, действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Он попросил ее подняться, в это время сжал ее руку. Записка была у нее в руке, он эту записку у нее взял", — рассказал Владимир.

Щербина добавил, что охранники, преграждавшие путь его жене и Валентине, позже пытались выяснить, что было в той записке.

По его словам, спустя два или три месяца он по центральном телевидению видел обращение Путина, касавшееся именно земель для многодетных семей.

"И мы с супругой по крайней мере были уверены, что цель была достигнута", — отметил Владимир.

Комментарий самой Елены Щербины пока получить не удалось.