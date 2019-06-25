Россия возвращается в ПАСЕ

Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Российская делегация подала заявку на участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщил РИА Новости сенатор Александр Башкин.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. В документе подчеркивается, что права членов делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

Александр Башкин напомнил, что главное условие участия Москвы в работе ПАСЕ — безусловное соблюдение всех полномочий делегации РФ. Башкин также отметил: если полномочия российских представителей будут полностью восстановлены, Москва переведет все не уплаченные ранее взносы в Совет Европы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что дебаты по резолюции длились "много часов". По его словам, ортодоксальная часть ПАСЕ делала все, чтобы блокировать принятие резолюции.

По словам руководителя делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, члены ПАСЕ весь понедельник "были заложниками делегатов из Украины и Великобритании", которые внесли на рассмотрение более 200 поправок — чтобы затянуть принятие резолюции. В публикации на своей странице в Facebook Толстой отметил, что докладчица Петра де Суттер проявила нечеловеческое терпение, объясняя свою позицию "по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации".

Петр Толстой не исключил, что полномочия российских представителей могут быть оспорены, но выразил уверенность, что большинство делегатов проголосуют против подобной инициативы.

Принятую резолюцию ПАСЕ по РФ прокомментировал бывший президент Украины Петр Порошенко. В публикации на странице в Facebook он назвал ее "первым серьезным дипломатическим ударом" и "мощным вызовом" для Киева.

Главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев отметил, что делегация РФ возвращается в ПАСЕ, потому, что Россия — часть Европы, а "участие в формировании политического климата на европейском континенте — одна из задач дипломатии, как правительственной, так и парламентской".

ПАСЕ является одним из двух главных уставных ведомств Совета Европы. Это старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества, — он основан 5 мая 1949 года.