Администрация президента Украины хочет перенести столицу из Киева

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Администрация президента Украины планирует перенести столицу Украины, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире одного из украинских телеканалов. Он назвал это официальным заявлением партии "Слуга народа".
Комментарии от самого президента Украины пока не последовало.
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов, Московского и Ватутина, названных именами лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.