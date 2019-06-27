Администрация президента Украины хочет перенести столицу из Киева

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Администрация президента Украины планирует перенести столицу Украины, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире одного из украинских телеканалов. Он назвал это официальным заявлением партии "Слуга народа".

Комментарии от самого президента Украины пока не последовало.

Сообщается также, что администрация президента планирует переехать. В качестве нового здания рассматривается бывший музей Ленина на Европейской площади, который сейчас носит имя "Украинский дом".

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов, Московского и Ватутина, названных именами лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.