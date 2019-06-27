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Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский попросил Путина вернуть украинских моряков

© Sputnik / Стрингер
В мире
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В России проходит уголовный процесс в отношении 24 арестованных моряков, которые на военных кораблях нарушили российскую границу.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Лидер Украины Владимир Зеленский попросил президента России Владимира Путина отпустить украинских моряков.

"У нас у всех есть дети, верните детей родителям", — сказал на русском языке глава государства.

Трансляцию запустили украинские телеканалы.

Малый бронированный артиллерийский катер Никополь (слева) и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Зеленский обратил внимание на то, что министр иностранных дел Павел Климкин ответил на ноту РФ по морякам без согласования с президентом. Он потребовал от министра объяснить случившееся.

Также Зеленский признался, что узнает о поступках МИД из Сети.

Как позже сообщило издание "Украинская правда", Климкин заявил, что министерство вправе не согласовывать свои ответы с президентом. По словам чиновника, украинская нота фиксирует международно-правовую позицию Украины и не содержит "никаких политических моментов".

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© Sputnik / Нэнси Сисель
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Во вторник Москва направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины. В документах отмечалось, что уголовный процесс в отношении 24 арестованных моряков еще не закончен, но Россия готова пойти навстречу Украине "в рамках уголовно-процессуального законодательства".

В ответ на это Климкин потребовал, чтобы Москва немедленно исполнила решение Международного трибунала и освободила всех задержанных.

В российском МИД заявили, что отказ обсуждать освобождение сограждан — это парадокс. Киевским властям нужны не сами задержанные моряки, а только шум вокруг этой ситуации, написала представитель МИД Мария Захарова в Facebook.

Теги:
Киев, Москва, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский



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