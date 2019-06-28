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Один из блок-постов грузинской армии в Кодорском ущелье

Абхазия временно закрыла границу с Грузией из-за акций протеста

© Sputnik / Давид Хизанишвили
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Тема:
Протесты в Тбилиси (16)
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Ограничен въезд иностранцев с территории Грузии и выезд граждан Абхазии в Грузию.

ТАШКЕНТ, 27 июн - Sputnik. Служба государственной безопасности Абхазии временно запретила пересекать государственную границу с Грузией, передает пресс-служба ведомства.

© Sputnik .
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"В Грузии проходят массовые протестные акции провокационного характера, затрагивающие государственность республики Абхазия. Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с республикой Абхазия территории", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что СГБ разработала и реализует "необходимый комплекс мер реагирования", в числе которых – "введение временного ограничения на пересечение государственной границы республики Абхазия с Грузией".

В частности, ограничен въезд иностранцев с территории Грузии и выезд граждан Абхазии в Грузию.

Тема:
Протесты в Тбилиси (16)
Теги:
Протесты в Тбилиси, протесты, протест, Грузия, Абхазия



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