04:24 29 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Трамп в ударе: президент США еще раз пошутил на встрече с Путиным

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
213 0 0

Лидеры США и России встретились на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп дважды решил блеснуть чувством юмора на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.

Как пишет РИА Новости, беседа двух лидеров вызвала бурную реакцию со стороны американских и российских журналистов. Многие корреспонденты прямо с места вели прямые трансляции, заглушая разговор глав государств.

"Как на премии Академии ("Оскар". Прим. ред.). Очень глупо", - сказал Трамп, обращаясь к Путину.

Кроме того, перед началом переговоров представитель СМИ спросил у Трампа, попросит ли он Россию не вмешиваться в президентские выборы в США в 2020 году.

Трамп повернулся к Путину, поднял указательный палец вверх и произнес: "Конечно, скажу. Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста".

Форум G20 проходит в Осаке 28-29 июня.

Теги:
Япония, Дональд Трамп, Владимир Путин, Россия, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Красота по-советски: как одевались модницы времен хрущевской "оттепели" – фото
Моста Моранди больше нет
В Италии взорвали остатки моста, из-за которого погибли свыше 40 человек
Сколько узбекистанцев учатся в Кыргызстане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054