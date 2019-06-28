Трамп в ударе: президент США еще раз пошутил на встрече с Путиным

Лидеры США и России встретились на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Президент США Дональд Трамп дважды решил блеснуть чувством юмора на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.

Как пишет РИА Новости, беседа двух лидеров вызвала бурную реакцию со стороны американских и российских журналистов. Многие корреспонденты прямо с места вели прямые трансляции, заглушая разговор глав государств.

"Как на премии Академии ("Оскар". Прим. ред.). Очень глупо", - сказал Трамп, обращаясь к Путину.

Кроме того, перед началом переговоров представитель СМИ спросил у Трампа, попросит ли он Россию не вмешиваться в президентские выборы в США в 2020 году.

Трамп повернулся к Путину, поднял указательный палец вверх и произнес: "Конечно, скажу. Не вмешивайтесь в выборы, пожалуйста".

Форум G20 проходит в Осаке 28-29 июня.