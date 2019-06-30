Туркменская газета опубликовала поэму о Бердымухамедове в его день рождения

ТАШКЕНТ, 30 июн - Sputnik. Туркменская газета напечатала поэму о президенте страны Гурбангулы Бердымухамедове в честь его дня рождения.

Главе государства в субботу исполнилось 62 года. Поэма под названием "Ангел-хранитель с тобой, почет тебе, Аркадаг!", которую написала Герой Туркменистана, поэтесса Гозель Шагулева, занимает всю седьмую полосу русскоязычной газеты правительства "Нейтральный Туркменистан".

Также в издании опубликованы поздравительные послания Бердымухамедову от иностранных политиков. Среди них президенты России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Турции Тайип Эрдоган, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Армении Армен Саркисян, председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, напечатаны послания от премьер-министров России Дмитрия Медведева и Армении Никола Пашиняна, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Также опубликованы поздравления от туркменских парламента, правительства и ответственных работников аппарата президента.

В этом году к дню рождения президента Туркменистана приурочена премьера спектакля "Бинят" (Основа) в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули, а также праздничный концерт "Вы - гимн сердец, Аркадаг!", который состоится в ашхабадском парке "Аркадаг".

В прежние годы на президентские дни рождения приглашались зарубежные звезды шоу-бизнеса. В частности, в 2013 году, когда Бердымухамедов отмечал 56-летие, на его дне рождения на побережье Каспия выступили Дженифер Лопес, Филипп Киркоров и другие артисты.