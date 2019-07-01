Микрозаймы в России начали выдавать по новым правилам

Общий размер процентов и неустоек не сможет превысить сам долг более чем в два раза.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В России с 1 июля изменились правила выдачи микрозаймов. Отныне ежедневная процентная ставка ограничивается одним процентом, а кроме того — устанавливается предельное значение полной стоимости кредита.

В Центробанке РФ рассказали, что это в первую очередь касается "займов до зарплаты". Теперь их предельная стоимость на срок не более года не превысит 365%, пишет РИА Новости.

Также вступили в силу ограничения предельной задолженности по кредитам и займам, взятым на срок до года.

Общий размер процентов и неустоек не сможет превысить сам долг более чем в два раза. По достижении лимита банки и микрофинансовые организации должны будут прекратить начисление процентов, штрафов и других платежей.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном ограничении общего размера начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита, срок возврата по которому не превышает года.

Центробанк Узбекистана также намерен изменить правила выдачи микрозаймов. Регулятор разработал проект, призванный ужесточить требования. Так, планируется ввести ограничения на дневную процентную ставку. Кроме того, один человек сможет заключать ограниченное количество договоров микрозайма.

По словам директора департамента пруденциального надзора кредитных организаций ЦБ Аброра Турдалиева, эта инициатива разработана в первую очередь в интересах потребителя, поскольку некоторые организации и банки заинтересованы в том, чтобы заемщик как можно дольше оставался в долгах.