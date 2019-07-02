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Реактивный самолет Gulfstream G650ER

Через оба полюса: международный экипаж попытается облететь землю за 49 часов

© Photo: Сайт gulfstream.com
В мире
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Пилоты попытаются побить рекорд, установленный самолетом Bombardier Global Express в ноябре 2008 года - 52 часа 32 минуты.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.Международный экипаж в составе которого Российский космонавт Геннадий Падалка и Американский астронавт Терри Вертс попробуют облететь земной шар через оба полюса за 49 часов и 36 минут и тем самым попытаются побить рекорд 11 летней давности.

Экипаж планирует отправиться вокруг света на Gulfstream G650ER 9 июля из Космического центра имени Кеннеди (мыс Канаверал, США). Путешествие начнется с полета на Северный полюс, с последующей дозаправкой в Нур-Султане (Казахстан) сообщает Sputnik Казахстан. Далее планируется дозаправиться в Порт-Луи (Маврикий), после экипаж направиться к Южному полюсу и совершит последнюю дозаправку в  Пунта-Аренасе (Чили).

Экипаж в состав, которого также входят британец, датчанин, южноафриканец, украинец, полька и катарец планирует завершить путешествие длиною в 41526 километров 11 июля на мысе Канаверал.

Помимо будущего рекорда российский космонавт Геннадий Падалка является рекордсменом мира по суммарной длительности космических полетов (878 дней).

Теги:
Нур-Султан, Путешествие, Самолет, рекорд, космонавты



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