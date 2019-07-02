Через оба полюса: международный экипаж попытается облететь землю за 49 часов

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.Международный экипаж в составе которого Российский космонавт Геннадий Падалка и Американский астронавт Терри Вертс попробуют облететь земной шар через оба полюса за 49 часов и 36 минут и тем самым попытаются побить рекорд 11 летней давности.

Экипаж планирует отправиться вокруг света на Gulfstream G650ER 9 июля из Космического центра имени Кеннеди (мыс Канаверал, США). Путешествие начнется с полета на Северный полюс, с последующей дозаправкой в Нур-Султане (Казахстан) сообщает Sputnik Казахстан. Далее планируется дозаправиться в Порт-Луи (Маврикий), после экипаж направиться к Южному полюсу и совершит последнюю дозаправку в Пунта-Аренасе (Чили).

Экипаж в состав, которого также входят британец, датчанин, южноафриканец, украинец, полька и катарец планирует завершить путешествие длиною в 41526 километров 11 июля на мысе Канаверал.

Помимо будущего рекорда российский космонавт Геннадий Падалка является рекордсменом мира по суммарной длительности космических полетов (878 дней).