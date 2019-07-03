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Певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин

Лимузин на перроне: скандал с Аллой Пугачевой не утихает

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Москвичи не собираются забывать инцидент с лимузином Аллы Пугачевой на перроне вокзала - почему скандал не утихает.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Скандал с участием Аллы Пугачевой все еще не утихает: по информации российских СМИ, поездка поп-дивы с семьей по перрону вокзала не дают покоя жителям Москвы - на этот раз на нее пожаловались в ГИБДД.

Согласно информации Mash, видео их парковки прямо у поезда оскорбило одно из жителей столицы и он написал письмо с просьбой более подробно изучить кадры. Также мужчина требует наказания для певицы и сотрудников полиции, которые это допустили.

Как сообщает РИА Новости, РЖД уже провели разбор инцидента с проездом автомобиля Аллы Пугачевой по платформе и провели разъяснительную работу с руководством и коллективом Рижского вокзала.

Напомним, народная артистка России проехалась по перрону вокзала на машине. Пугачеву и ее мужа телеведущего Максима Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва - Рига на дорогом автомобиле. Приезд Примадонны засняли поклонники и очевидцы, после чего сделали публикации в социальных сетях.

Позже в соцсетях появилась информация, что начальник Рижского вокзала уволен после данного инцидента, однако в пресс-службе РЖД РИА Новости сообщили, что информация об увольнении начальника Рижского вокзала из-за случая с проездом автомобиля Пугачевой по платформе к поезду не соответствует действительности.

Теги:
лимузин, вокзал, Россия, россия, Россия, Видео, скандальное видео, скандал, артист, шоу-бизнес, Алла Пугачева, Москва, Москва



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